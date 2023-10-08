اطنان من الذهب ستنقلك من الفقر والجوع إلى الثراء الفاحش.. ابتكار طريقة سريعة لاكتشاف اماكن الكنوز والذهب!

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الرياض - روايدا بن عباس - اكتشف علماء جامعة بطرسبرغ الروسية تقنية جديدة لتحديد عمر معدن البيريت باستخدام نسبة تركيز الهيليوم. تعتبر هذه التقنية مفيدة في اكتشاف مواقع الذهب بشكل أسرع

أكدت الأستاذة أولغا ياكوبوفيتش، أستاذة قسم الكيمياء الجيولوجية في الجامعة، أن هذه الطريقة يمكن تطبيقها في تحديد وقت تكوين البلاتين والذهب والبيريت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاكتشاف الهيليوم عالي التركيز في البيريت أن يساهم في اكتشاف معادن جديدة في مناطق مختلفة بتكلفة منخفضة. تم اختبار التقنية الجديدة في جبال الأورال والشرق الأقصى، وأظهرت دقة تحديد عمر المعدن تصل إلى 95%، وهي نسبة مقبولة في التنقيب الميداني الروتيني.

لتحديد عمر المعدن، يتم أخذ عينة صغيرة واستخدام مطياف الكتلة الذي تم تطويره بواسطة العلماء لقياس نسبة تركيز الهيليوم واليورانيوم والثوريوم. يمكن مقارنة عمر المعدن بعصور تطور الأرض، ومن ثم يمكن استنتاج احتمال وجود المعادن.

تقنية تحديد عمر المعادن باستخدام نسبة تركيز الهيليوم اقترحها الفيزيائي البريطاني رذرفورد في بداية القرن العشرين. تم استخدام هذه الطريقة في الماضي في المعادن الغنية باليورانيوم، ولكن تبين لاحقًا أنها غير فعالة. وفي الثمانينات، تم استخدام هذه الطريقة مرة أخرى في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، في هذه المرة، لم يكن هدفنا تحديد العمر، بل كان هدفنا تحديد الوقت الذي تم فيه تبريد المادة إلى درجة حرارة ما بين 70 و200 درجة مئوية. وبفضل هذا الاكتشاف الجديد، فإن الباب قد فُتح أمام إمكانية قياس توقيت تكوين الجبال وعمليات التآكل التي تعرضت لها.