انت الان تتابع خبر تسونامي قوي وعنيف يضرب الإسكندرية ويثير الفزع والرعب بين المواطنين والأمواج ترتفع لأمتار والسلطات تبدأ بإجلاء المواطنين فوراً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لتغيرات المناخ عن ارتفاع منسوب المياه وتعرض الكثير من البلدان لظاهرة تسونامي، ومن بينهم الإسكندرية.

محافظة الإسكندرية

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حقيقة تعرض المحافظة لظاهرة تسونامي، موضحا أن المنطقة تتعرض لـ نوات مائية كثيرة خلال فصل الشتاء، حيث تم وضع استراتيجية قومية لإدارة مياه الأمطار

تسونامي يضرب الإسكندرية

وأضاف الشريف، في تصريح صحفي أن هناك العديد من الأبحاث التي أكدت أن الإسكندرية في مأمن من الغرق، وبعض الأبحاث الأخرى التي أوضحت أن الإسكندرية ستتعرض لأمطار غزيرة وارتفاع منسوب البحر، مما يعرض المحافظة لموجات تشبه تسونامي، لكن في النهاية لن تغرق.

غرق الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن استراتيجية إدارة مياه الأمطار تقوم على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 250 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 850 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة قد تصل إلى مليار جنيه.

محافظ الإسكندرية

وتابع محافظ الإسكندرية: المشروع القومي لإدارة مياه الأمطار سينهي على ظاهرة المياه في الشوارع، حيث يتم صرف مياه الأمطار من خلال هذا المشروع، وتحويلها إلى ترعة المحمودية.البحوث الفلكية

ومن جانبه أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الشبكة الوطنية لتحركات القشرة الأرضية، هي مكون رئيسي للمعهد، وتلعب دورا هاما فيه، في ظل التغيرات المناخية وهبوط وارتفاع سطح البحر، وأيضا في ظل التصريحات التي تفاجأنا بها مثل غرق مدينة الإسكندرية، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وأضاف جاد القاضي خلال لقائه في برنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي «جابر القرموطي» المذاع عبر فضائية «سي بي سي» أن كل الكلام المتداول عن تأثير الزلزال على مدينة الإسكندرية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن المشكلة التي على كورنيش الإسكندرية مجرد مشكلة إنشاءات وعدم

إحلال جيد للتربة نتيجة نوة ليس للزلزال أي دخل في الأمر ولا حتى بالتغيرات المناخية، وأي مهندس طرق سيستطيع حل هذه المشكلة ولا قلق في الأمر.سطح البحر

وأوضح جاد القاضي أن هناك تصريحات صدرت في السابق عن طريق رئيس وزراء بريطانيا السابق،

بأن الإسكندرية واحدة من المدن الخمسة على مستوى العالم التي ستتعرض للغرق، مؤكدا أن هذا الكلام باطل ولا أساس له من الصحة، وصحيح هناك ارتفاع في سطح البحر، وهبوط في دلتا النيل، لكن حتى يصل الأمر إلى غرق مدينة سيصل الأمر إلى آلاف السنين