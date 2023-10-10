انت الان تتابع خبر تنبأ بزلزال تركيا و المغرب و تسونامي ليبيا : العالم الهولندي الداهية يحذر مجددا: زلزال قوي بشدة 8.5 درجة خلال الساعات القادمة.. (الله يلطف بالجميع) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - جدد عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، اليوم السبت، تحذيره من زلزال قوي قد تصل قوته لـ 8.5 درجة بمقياس ريختر، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة، كما ستعقبه هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات ما بين 26 إلى من 28أيلول الحالي.

وأعاد هوغربيتس نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يتبع لها، على منصة إكس، أوضحت فيه أنه: “يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 أيلول إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 أيلول”.

وبعد أخذ ورد حول توقعاته الأخيرة، قرر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس توضيح الالتباسات حول توقعاته لحدوث تسونامي. وغرد على منصة “إكس” قائلا: “يبدو أن هناك الكثير من الارتباك والمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بتحليلي وتوقعاتي السابقة. سأوضح ذلك في التحديث القادم، والذي من المفترض أن يكون متاحًا بعد ظهر اليوم”.

وفي رد سابق لمنصته حول الموضوع نفسه أوضح أن “هوغربيتس لم يتوقع حدوث تسونامي في الفترة من 19 إلى 21 أيلول. ووضع زلزال المغرب في منظور تاريخي وتحدث عن التهديد العام قبالة سواحل البرتغال. وفي جزء التوقعات من الفيديو، ذكر مناطق في المحيط الهادئ ولكن لم يذكر تسونامي”