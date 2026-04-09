حسن عبد الله محافظًا لمصر لدى صندوق النقد وكجوك محافظًا مناوبًا

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 05:03 صباحاً - سي إن بي سي_ أعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، في خطوة رسمية نشرتها الجريدة المصرية الرسمية، حيث تم تعيين حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري المصري محافظاً لجمهورية مصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك وزير المالية منصب المحافظ المناوب.

كما نص القرار على أن يتولى دكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة.

أوضح القرار أن البنك المركزي المصري أصبح الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولي، بينما يسانده وزير المالية بصفته المحافظ المناوب، بما يعكس أهمية الدور النقدي في المرحلة الحالية.

وأكد القرار أن وزير الخارجية والتعاون الدولي يمثل مصر في البنك الدولي، مع وجود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كمحافظ مناوب، بما يضيف بعداً دبلوماسياً واستراتيجياً إلى التمثيل المصري.

تأتي هذه الترتيبات في ظل برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه مصر بدعم من صندوق النقد، يهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، مع استمرار الضغوط الخارجية على الاقتصاد المحلي.

يعكس القرار حرص الحكومة المصرية على توحيد الموقف الرسمي أمام المؤسسات المالية الدولية، من خلال توزيع الأدوار بين السياسة النقدية والمالية والدبلوماسية.

قد يساهم هذا الترتيب الجديد في تعزيز قدرة مصر على التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي، خاصة في ظل البرامج التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري.

