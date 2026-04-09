النفط يهبط لأقل من 100 دولار بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 05:03 صباحاً - _ انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بشرط ​إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 94.75 دولار للبرميل ‌بانخفاض قدره 14.52 دولار أو 13.29 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18.54 دولار، أو 16.41 بالمئة، إلى 91.41 دولار للبرميل.

وقال أندرو ليبو مؤسس شركة ليبو أويل أسوشيتس إن أسعار النفط تراجعت تحسبا لإعادة فتح المضيق وإمكانية مرور إمدادات ​الطاقة المتراكمة عبر هذا الممر الملاحي.

وجاء تغيير موقف ترامب قبل وقت قصير من الموعد النهائي الذي ​حدده لإيران لفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من النفط العالمي، ⁠أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “سيكون هذا وقفا لإطلاق النار ​من الجانبين!”، بعد أن هدد في وقت سابق أمس الثلاثاء بأن “حضارة بأكملها ستندثر الليلة” إذا لم تلب مطالبه.

وقال ترامب ​اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع إيران وستجري محادثات مع طهران بشأن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات.

وقال ليبو “بشكل عام، تأمل السوق في وصول المزيد من النفط إلى الأسواق… لكن لا يزال ثمة قلق من هشاشة وقف إطلاق النار الحالي ​واحتمالية عدم استمراره”.

