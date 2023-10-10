كشف أسرار الكوافيرات..طريقة صبغ الشعر باللون البني بمواد طبيعية وبدون صبغات او مواد كيميائي

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الرياض - روايدا بن عباس - إن الشعر الجميل والملون يُعد إضافة ساحرة لجمال المرأة، ولكن استخدام المواد الكيميائية القاسية في عمليات صبغ الشعر يمكن أن يتسبب في تلفه على المدى البعيد ويؤثر على صحة فروة الرأس، لحسن الحظ، هناك خيار آخر يمكنكِ اللجوء إليه للحصول على لون بني جميل وطبيعي لشعرك دون الحاجة إلى زيارة صالونات التجميل أو استخدام المواد الكيميائية الضارة، في هذا المقال،سنقدم لكِ وصفة طبيعية فعالة تساعدكِ

على تحقيق في منزلك، مما يمنح شعركِ الحيوية والتألق الذي تتمنينه، دون المساس بصحته [ طريقة صبغ الشعر باللون البني للحفاظ على جمال ولون شعركِ بشكل طبيعي وصحي،لون بني جميل وثابت يمكن الاستمتاع به لمدة تزيد عن أسبوعين، دعونا نلقي نظرة على المكونات الرئيسية والفوائد التي تقدمها هذه الخلطة: الحناء: تُعد الحناء مكونًا طبيعيًا معروفًا بخصائصه الملوّنة والمغذّية للشعر، فهي تمنح الشعر لونًا بنيًا طبيعيًا وتعزز من نعومته ولمعانه. القهوة: تحتوي القهوة على مركبات ملونة تعمل بشكل جيد لإضافة درجات بنية جميلة إلى الشعر، بالإضافة إلى ذلك، تساعد القهوة في تعزيز نمو الشعر وتقويته. الزيوت النباتية: يمكن استخدام زيوت نباتية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لترطيب وتغذية الشعر ومنع تلفه. عصير الليمون: يُضاف عصير الليمون لتوفير تأثير تثبيت اللون وإعطاء لمعان إضافي للشعر. القرنفل والقرفة: تُضاف هذه التوابل لإعطاء رائحة جميلة للوصفة وتعزيز فوائدها. هذه الخلطة تمنحكِ فرصة الحصول على شعر بني جميل وصحي دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية الضارة. وصفة صبغ الشعر باللون البني المكونات : 2 ملعقة من الحناء . ملعقة كبيرة من القهوة . ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة من عصير الليمون. 2 ملعقة من النشا. ملعقة صغيرة من الكركم. 2 ملعقة من

زيت الزيتون. طريقة التحضير: في وعاء مناسب، قومي بمزج الحناء مع القهوة والكركم. بعد ذلك، قومي بإضافة النشا للمكونات الجافة وامزجيه جيدًا. سيُعطي النشا الخليط قوامًا مميزًا وثباتًا على الشعر. في وعاء آخر، قومي بإذابة جل الصبار. يمكنك إذابته في الميكروويف أو في وعاء مناسب على النار. بعد إذابته بالكامل، أضيفي الجل الصبار إلى الخليط الجاف (الحناء والقهوة والكركم والنشا). بعد ذلك، قومي بإضافة زيت

الزيتون وعصير الليمون إلى الخليط وامزجيهم جميعًا بشكل جيد حتى تحصلي على مزيج متجانس. يمكنك الآن استخدام هذا الخليط لصبغ شعرك. قومي بتوزيعه بالتساوي على شعرك مع التركيز على تدليك فروة الرأس وضمان توزيع الخليط بالتساوي . اتركي الخليط على شعرك لمدة تتراوح بين 30 دقيقة ونصف ساعة. بعد انقضاء الوقت، اغسلي شعرك

بالماء الفاتر بشكل جيد حتى يتم إزالة الخليط تمامًا . هذه الوصفة الطبيعية ستمنح شعرك لونًا بنيًا جميلًا وصحيًا دون الحاجة إلى صبغات كيميائية ضارة. كشف أسرار الكوافيرات..طريقة صبغ الشعر باللون البني بمواد طبيعية وبدون صبغات او مواد