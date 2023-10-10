حتى وهي مغلقة .. تحذير من أجهزة منزلية شائعة تزيد من استهلاك فاتورة الكهرباء للنصفحتى وهي مغلقة .. تحذير من أجهزة منزلية شائعة تزيد من استهلاك فاتورة الكهرباء للنصف

انت الان تتابع خبر حتى وهي مغلقة .. تحذير من أجهزة منزلية شائعة تزيد من استهلاك فاتورة الكهرباء للنصف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هناك عدد من الخبراء يتركون بعض الأجهزة المنزلية في حالة الاستعداد، حيث ان زيادة استهلاك الفاتورة يكون بعكس ما يظن البعض بأنها قد لا تستهلك الكهرباء.

ويلجأ البعض إلى ترك بعض الأجهزة المنزلية في وضع الاستعداد دون استعمال وتشغيل وهذا ما يثير قدراً كبيراً من القلق من هدر الطاقة.أجهزة ترفع استهلاك الكهرباء

ويؤكد خبير الطاقة نيكولاس أوكلاند، أهمية مراقبة 5 أجهزة منزلية وعدم تركها في وضع الاستعداد لفترات طويلة، وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية كالتالي:

1- الغسالات والمجففات:

تستهلك هذه الآلات 14% من فواتير الطاقة بسبب كمية الماء والهواء التي يجب تسخينها حتى تعمل الأجهزة.

لذلك أوصى الخبير بالغسيل بالماء البارد أو باستخدام الإعداد إيكو، وتجفيف الملابس في خارج البيت أو في الداخل، وعدم استخدام المجفف على الإطلاق.

2- الثلاجات والمجمدات

أوصى الخبير بالتأكد من ضبط الأجهزة على درجة الحرارة الصحيحة حتى لا تكون شديدة البرودة، أو السخونة، مما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة زائدة، أو اقتناء الثلاجات والمجمدات الجيدة وعالية الجودة.

3- أجهزة التلفاز والألعاب

تترك هذه الأجهزة أيضاً قيد التشغيل لفترات طويلة في وضع الاستعداد، وهي تستهلك بين 6 %- 10% من فواتير الطاقة لذلك لابد من اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة عند شرائها لأول مرة، والتأكد من إيقاف تشغيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.

4- الأفران والغلايات والميكروويف

تستهلك أجهزة الطهي ما يقرب من 5% من فواتير الطاقة، وذلك اعتماداً على كفاءة الجهاز ومقدار الطهي الذي تقوم به وعدد الأجهزة الموجودة.

وقد أوصى الخبير نيكولاس أوكلاند باستخدام هذه الأجهزة، وبالتأكد من وضعها جميعاً في الأماكن الصحيحة داخل المطبخ.