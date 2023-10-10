انت الان تتابع خبر بوحشيه تامه وبدون ذرة رحمة حادثة هزت الرأي العام بمصر...عريس متهور كانت ليلة دخلته عنيفة وصعبة وأستمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت عروس مصرية للضرب بوحشية من قبل زوجها بعد مرور ثلاث ساعات فقط على انتهاء حفل زفافهما. هذا الحادث المروع أدى إلى دخولها في حالة غيبوبة ونقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة.

في تصريحاته، أكد العريس أن والدته نصحته بضرب زوجته في ليلة الدخلة لتشعر بالخوف منه وتكون مطيعة له. وذلك بهدف تجنب تكرار سيناريو سيطرة الزوجات على إخوته بعد الزواج. ورغم أن هذا النصيحة غير مقبولة ولا تتماشى مع قيم وأخلاق المجتمع، إلا أن العريس قام بتنفيذها بشكل كامل. حيث قام بضرب زوجته ثلاث مرات على وجهها في ليلة الدخلة لإثبات أنه الرجل وصاحب الكلمة.

ومع ذلك، فإن العروس لم تستسلم لهذا العنف والإذلال، وقامت بالرد عليه بالضرب وبدأت تشتمه. مما تسبب في تفاقم المشكلة واندلاع مشادة كلامية عنيفة بينهما

وعندما أدرك الأب حجم الجريمة التي ارتكبها ابنه، قرر الاتصال بالشرطة ونقل ابنته إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين أن العروس تعاني من كسر في الجمجمة والحوض. مما استدعى وضعها في غرفة العناية المركزة وتحت المراقبة الطبية المستمرة.