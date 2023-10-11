انت الان تتابع خبر مفاجأة القرن ال21 ستقلب موازين الخارطة.. الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تبشر المصريين وتفرح الجميع: مصر ستصبح أغنى من دول الخليج!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف مفاجأة غير متوقعة للمصريين وذلك من خلال توقعاتها الجديدة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" سنة مليئة بالإزدهار وبانتعاش اقتصادي غير مسبوق لمصر عالميّاً.كما توقعت إقامة مشاريع داعمة للشباب في مصر ستنتصر على الفقر وأن تصبح مصر عما قريب مركزا إقليميا للطاقة.وقالت إن مصر ستدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.

وتنبأت بإعلان مصر عن حدث طبي غير مسبوق والإعلام الدولي والعربي سيكون حاضر لتسليط الأضواء وتسجيل هذا الحدث.وتحدثت عن ظهور فيلم سينمائي أو مسلسل يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.

وتوقعت أن يظل محمد رمضان في مكانته كـ"Number one" وحصول محمد صلاح على الكرة الذهبية هذا العام