لأول مرة عمر مرموش يبدأ رحلته فى كأس الرابطة مع مانشستر سيتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - يسعى النجم المصري عمر مرموش لتسجيل الظهور الأول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية منذ انضمامه لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على سوانزي سيتي في الحادية عشر إلا ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

كشف حساب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

وشارك عمر مرموش في 30 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه لصفوف الفريق، وذلك بمختلف البطولات الإنجليزية والأوروبية، حيث شارك في 20 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، و4 مباريات في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 مباريات في كأس العالم للأندية، و3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وسجل عمر مرموش 8 أهداف بقميص مانشستر سيتي بينما صنع 4 أهداف أخرى خلال 30 مباراة، بينما بلغ إجمالي دقائق المشاركة 1859 دقيقة.

وكان مانشستر سيتي ودع النسخة الماضية من بطولة كأس الرابطة بالهزيمة أمام توتنهام بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "توتنهام" بالعاصمة الإنجليزية في أكتوبر الماضي.

ويأمل عمر مرموش في كسر صيامه التهديفي مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث يعود أخر هدف لـ"الأمير المصري" مع مانشستر سيتي إلى مباراة بورنموث في الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025، عندما سجل هدفًا صاروخيًا حصد به جائزة أفضل هدف في الموسم.

يذكر أن مانشستر سيتي صعد للدور الرابع في بطولة كأس الرابطة بعدما تغلب على هدرسفيلد تاون بثنائية نظيفة، أما سوانزي سيتي فصعد للدور ذاته بعدما تغلب على نوتينجهام فورست بنتيجة 3 – 2