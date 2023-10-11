انت الان تتابع خبر وضع لأمه السم في الشاي لرفضها تلبية طلبه وقبل أن تموت أخبرته بالسر الخطير الذي جعله يسقط مشلولاً على الأرض فوراً..!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بلا شك، عندما تسمع الأم صوت الدعاء، ينزل السكينة على الجسد، فدعاؤها يفتح الأبواب المغلقة، ويحوطنا بجدار حماية لا يخترق أبدًا. فوجود الأم في الحياة مثل وجود الروح في الجسد.

وصانا الله تعالى على الأم وحذرنا من عصيانها، فالجنة تحت أقدامها، وعصيانها يؤدي بنا إلى الهلاك، لذا يجب علينا طاعتها وحسن معاملتها وتلبية احتياجاتها.تدور قصتنا اليوم في إحدى الشقق، حيث يعيش الأب والأم وثلاثة من الأبناء. كان لديهم اثنين من الفتيات وفتى واحد. كان الأب يعمل معلمًا، أما الأم فهي ربة منزل تهتم بمصالح أبنائها.

مرت السنوات وكبر الأبناء وتوفي الأب. أصبحت الأم عجوزًا. كان الابن الوحيد مدللًا منذ صغره من والده. لم تعجبه تربيته لأنه ليس مثل أخواته الفتيات، فهم على خلق وتربية حسنة.

كان الابن فاسدًا ينفق المال على المحرمات والسهرات الفاسدة، بالعكس من أخواته الفتيات اللاتي كانت أخلاقهن يشيد بها الجميع. كانت الأم تمتلك ثروة ورثتها عن والدها قبل وفاته.

في يوم من الأيام، طلب الابن من والدته المال، لكن الأم رفضت أن تعطيه، خاصةً أنها تعلم أين سينفق هذا المال. حدثت مشادة بين الابن ووالدته، حيث أخبرته أنها لن تعطيه النقود أبدًا.

فكر الابن في فكرة شيطانية وهي قتل والدته ليرث كل هذه الأموال، وبالفعل قام بتحضير السم ووضعه في الشاي، ثم ذهب به إلى والدته وبالفعل تناولت الأم الشاي.

بدأت الأم تشعر بالألم في معدتها، وعندما نظرت إلى ابنها وجدته يضحك، فأخبرها أنه وضع لها السم لكي تموت. اشتد الألم وهي تلفظ أخر أنفاسها، ثم ضحكت وأخبرته سراً جعله يسقط مشلولاً على الفور.

فقد أخبرته أنها كتبت كافة أملاكها لأخوته الفتيات، وأنها حرمته من ميراثها، لم يصدق الابن ما سمع، ثم سقط مشلولاً على الفور