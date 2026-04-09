إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاقه 40 يوما .. وجماعات الهيكل تواصل اقتحاماتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 03:30 مساءً - أُعيد فتح المسجد الأقصى في مدينة القدس، فجر الخميس، أمام المصلين لأول مرة بعد 40 يوما من إغلاقه من قبل إسرائيل، منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، إذ توافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد.

وأدى المصلون صلاة الفجر داخل الحرم الشريف، في أول صلاة تُقام بعد الإغلاق، إذ أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، عن إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين دون تحديد للأعداد اعتبارا من صلاة فجر اليوم الخميس، بعد أن أغلقته سلطات الاحتلال بذريعة “حالة الطوارئ”، والأوضاع الأمنية، وخلال فترة الإغلاق، فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وأغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس.

واستغلت “جماعات الهيكل” المزعوم فترة “عيد الفصح” اليهودي، التي بدأت في 2 أبريل الجاري وتستمر حتى التاسع منه، للتحريض على اقتحام المسجد الأقصى، والدعوة إلى “ذبح القرابين” داخله.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إنه “وفي خطوة خطيرة تكرّس التقسيم الزماني وتطيله بشكل لافت، أعلنت ما تُعرف بـ“منظمات الهيكل” عن تمديد ساعات اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى، لتصبح من الساعة 6:30 صباحاً حتى 11:30، ثم من 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر، بزيادة نصف ساعة عن الفترات السابقة، ليصل مجموعها إلى ست ساعات ونصف يومياً. وقد بدأت اقتحاماتها منذ صباح اليوم وفق هذا الترتيب”.