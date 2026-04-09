سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع على اتفاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 03:29 مساءً - أصدرت الجريدة الرسمية مؤخرًا قرارًا رئاسيًا هامًا يتعلق بالتعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع على اتفاق تمويلي جديد

يأتي البرنامج الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فاعلية النفقات العامة، كما يسهم في تحسين قدرة المؤسسات المحلية على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.

ويُمول الاتفاق بمنحة مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو، تستخدم في تنفيذ مشروعات وبرامج تستهدف تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الأرض.

التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية

يعكس هذا التعاون التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية المحلية، ويُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة، كما يعزز من قدرة الحكومة على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية والمحرومة، ما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية على مستوى مختلف المحافظات.