اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لغسـلهما 70 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 03:30 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات) .

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.