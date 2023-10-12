انت الان تتابع خبر الجنية المصري يسجل مفاجأة كبرى جعلت المصريين يطيرون من الفرح فالشوارع وتصعد صعود صاروخي أمام الدولار الامريكي... هذا ما سجلته اليوم أمام الدولار والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، تم الإعلان عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية. وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع. أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع. وبالنسبة لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، فقد بلغ 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتى يوم الاثنين 3 يوليو 2023. ومن المقرر استئناف العمل في البنوك صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.