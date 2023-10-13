انت الان تتابع خبر بمكونات بسيطة تعرفي على طريقة عمل كيكة العدس الصحية واللذيذة بدون دقيق النتيجة صدمتني راحتها وطعمها روعة تجنن!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كيكة العدس من أنواع الخبز الجميلة التي يتم صنعها من مكونات بسيطة متوفرة في جميع البيوت العربية، وهي تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة، ولها العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم،

كما تحتوي هذه الكيكة على حبة البركة التي تجعل طعمها وشكلها مميز عن المخبوزات الأخرى، وهي من المخبوزات الصحية وتنفع لكثير من الناس اللذين يعانون من الوزن الزائد لأنها لا تحتوي على كمية من الدقيق ومكونها الأساسي هو العدس،

ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية وتساعد على إنقاص الوزن، وتساعد على بناء العظام وتحمي الجسم من الأمراض لأنها لا تحتوي على كمية كبيرة من السكر، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة العدس اللذيذة بدون دقيق صحية وجميلة وطعمها روعة حضري في بيتك بدون تكلفة وإهدار وقت طويل مثل المخبوزات الأخرى.

مكونات عمل كيكة العدس الصحية

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بعملها بكل سهولة سوف نقدمها لكم اليوم وهي كما يلي:-

كوب من العدس الأصفر المنقوع.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

طريقة تحضير كيكة العدسة الصحية طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة العدسة الصحية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبدون أي تكلفة وهي خالية تماماً من الدقيق وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضه به العدس المنقوع، والزبادي، والبيض، والزيت، والملح، والسكر، والبيكنج بودر، والخل، والنشا، ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نحضر قالب الكيكة وندهنه بقليل من الزيت أو السمنة، ثم نصب خليط الكيكة داخل القالب ونقوم بتوزيعها بالتساوي حتى نخرج الهواء تماماً.

ثم نقوم برش حبة البركة والسمسم على الوجه وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً وتصبح ذهبية.

ثم نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد.نخرجها من القالب ونقوم بتقطيعها على حسب الأشكال التي ترغبين بها ونقدمها بألف هناً.