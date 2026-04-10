أخبار اليمن : 100 ألف أدّوا صلاة الجمعة بالأقصى

100 ألف أدّوا صلاة الجمعة بالأقصىأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، في أول صلاة جمعة تُقام داخله بعد إغلاق استمر 40 يوماً فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، بأن نحو 100 ألف مصلٍّ تمكنوا من أداء الصلاة داخل المسجد، وسط أجواء إيمانية كثيفة عكست تمسك الفلسطينيين بحقهم في العبادة رغم القيود.

وتوافد المصلون إلى باحات الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، في أول فرصة للصلاة بعد أسابيع من المنع، حيث امتلأت الساحات بالمصلين من مختلف الأعمار، في مشهد جسّد الشوق إلى العودة للمسجد عقب انقطاع قسري.

في المقابل، فرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، حيث انتشرت في الشوارع ونصبت حواجز حديدية عند مداخل البلدة القديمة وبوابات المسجد الأقصى، كما أوقفت عدداً من الشبان، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضهم.

وتمكن نحو 3000 مصلٍّ، فجر أمس الخميس، من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، بعد 40 يوماً من إغلاقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى قبل 40 يوماً، في الوقت الذي تواصل حملات الاعتقال والاستهداف للمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

ويتزامن هذا مع جرائم وانتهاكات تطال سكان قطاع غزة، من خلال الاستهداف المستمر والقصف، أو تقييد وصول المساعدات إلى السكان المنكوبين.

ويُعد إغلاق المسجد الأقصى بهذه الصورة سابقة خطيرة، إذ لم يشهد منذ عام 1967، إغلاقاً شاملاً خلال شهر رمضان أو عيد الفطر، ما أثار انتقادات واسعة، واعتُبر إجراءً تعسفياً بحق حرية العبادة.