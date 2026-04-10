يوفنتوس يمدد عقد سباليتي حتى 2028

يوفنتوس يمدد عقد سباليتي حتى 2028أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم، تمديد عقد مدربه لوتشانو سباليتي حتى 30 يونيو 2028، بعد إضافة موسمين جديدين إلى عقده الحالي.

وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن سباليتي البالغ من العمر (67 عاما) سيواصل مهامه على رأس الجهاز الفني للفريق الأول، في وقت يستعد فيه يوفنتوس لخوض مواجهات قوية ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس قد عين سباليتي مدربا للفريق في أكتوبر الماضي خلفا للمدرب الكرواتي إيغور تودور الذي أقيل من منصبه بعد سبعة أشهر فقط من توليه مهامه الفنية في النادي الإيطالي.

وخلال مسيرته التدريبية، حقق سباليتي عدة ألقاب، من أبرزها التتويج بكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة مع روما، إضافة إلى الفوز بالدوري الروسي مرتين مع زنيت سانت بطرسبرغ، إضافة إلى كأس روسيا وكأس السوبر الروسي مرة واحدة لكل منهما، كما قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2022 - 2023.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري برصيد 57 نقطة، ويحل ضيفا على أتلانتا غدا السبت ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة، التي يتصدرها إنتر ميلان برصيد 72 نقطة.