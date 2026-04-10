اطّلع على قائمة مفتوحة للديربي.. القنوات الناقلة لمباراة العين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الإماراتية إلى القمة المرتقبة التي تجمع بين العين وشباب الأهلي دبي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026، في مواجهة تُعد من أهم مباريات الموسم الحالي في صراع المنافسة على اللقب.

ويحتضن استاد هزاع بن زايد هذه المواجهة القوية، حيث يسعى العين إلى تعزيز صدارته لجدول الترتيب والاقتراب أكثر من حسم اللقب، بينما يطمح شباب الأهلي إلى تقليص الفارق وخطف الصدارة في واحدة من أهم مباريات “الكلاسيكو” الإماراتي.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا لقيمتها الفنية والتنافسية، خاصة أن نتائجها قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح بطل الدوري هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد شباب الأهلي

تُعد شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، إلى جانب دبي الرياضية والشارقة الرياضية، هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات دوري أدنوك للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم تغطية شاملة واستوديوهات تحليلية قبل وبعد المباريات.

ويمكن متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:أبوظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 1، والشارقة الرياضية

طرق مشاهدة مباراة العين ضد شباب الأهلي

يمكن مشاهدة المباراة من خلال القنوات الفضائية الناقلة، بالإضافة إلى التطبيقات والمنصات الرقمية التابعة لشبكات البث الرسمية، والتي توفر خدمة البث المباشر بجودة عالية مع استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم الكرة الإماراتية.

موعد مباراة العين ضد شباب الأهلي

تُقام المباراة مساء الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام: