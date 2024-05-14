انت الأن تتابع خبر فرحك قرب وعندك جلد وزة وشكله مضايقك وعايزة تتخلصي منه.. استخدمي هذه الوصفة الجبارة وهتنبهري من النتيجة!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة “جلد الوزة”، والتي دائمًا ما تجعل ملمس الجسم خشنًا، حيث أن تراكم طبقات خلايا الجلد الميت يتسبب في ظهورها، التي تعمل على انسداد مسام البشرة، إلى جانب ظهور نتوءات على سطح الجلد، لذلك تسعى العديد من السيدات إلى التعرف على حل هذه المشكلة باستخدام الكثير من مستحضرات التجميل الطبيعية، التي لها القدرة على التخلص منها، ولكن من دون أي تكلفة أو مضيعة للوقت،

يمكنك معالجة مشكلة جلد الوزة باستخدام بعض الوصفات الطبيعية في المنزل، والتي سنوضحها لكِ في السطور التالية.وصفة العسل الأبيض للتخلص من جلد الوزة

توجد عدد من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من مشكلة “جلد الوزة”، من بينها عسل النحل، لأنه يساعد على ترطيب البشرة ومحاربة التهابها، وفيما يلي مكوناتها وخطوات التحضير:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأصلي.

مرطب مناسب للبشرة.

طريقة التحضير والتطبيق

أولًا، قومي بتوزيع عسل النحل على كل مناطق الجسم التي تعاني من جلد الوزة.

ثم دلكي الجسم بيديك بحركات دائرية، ويمكنك وضع مناسب لبشرتك لنتيجة أفضل.

ومن الأفضل تكرار الوصفة بشكل يومي حتى تحصلين على نتائج واضحة أكثر في أقل وقت.

وصفة زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر العطري

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت اللافندر العطري

ملعقة واحدة كبيرة من زيت شجرة الشاي

قطعة قطن نظيفة

طريقة التحضير والتطبيق

احضري بولة مناسبة ثم اخلطي الزيوت الطبيعية مع بعضها البعض جيدًا.

ومن ثم، قومي بغمس القطن في مزيج الزيوت المتجانس، ونغلف به مناطق الجسم التي بها جلد الوزة.

كرري الوصفة بشكل يومي حين الذهاب إلى النوم، حتى تحصلين على نتائج سريعة ومذهلة.

وصفة خل التفاح

المكونات

كوب من الخل

كوب من الماء

طريقة التحضير والتطبيق