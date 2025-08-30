الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعرف مولود برج الحوت بشخصيته الفريدة التي تجمع بين الرومانسية، والخيال، والاجتماعية. فهو شخص محبوب من الجميع، يمتلك دائرة واسعة من الأصدقاء، وفي الوقت نفسه يميل للعيش في عالمه الخاص، مما يجعله يتمتع بحدس عالٍ وقدرة على الابتكار.

برج الحوت حظك اليوم يحمل مفاجأة وصدمة.. لا تتهرب وحافظ على صحتك

ينتمي برج الحوت إلى الأبراج المائية، مما يجعله شديد التأثر بالمشاعر، ويمتلك تعاطفًا عاليًا مع الآخرين.

يحكمه كوكب نبتون (الإلهام والخيال) و المشتري (التفاؤل والحظ)، ما يمنحه شخصية حالمة وفنية.

يتميز بأنه شخص عطوف، كريم، وبديهي، كما أنه فنان بالفطرة ومبدع.

قد يميل أحيانًا إلى الانطواء أو الهروب من الواقع، كما يُعرف بغيرته الشديدة على شريك حياته.

أشهر مواليد برج الحوت

يضم برج الحوت مجموعة من الشخصيات العالمية المعروفة في مختلف المجالات، ومن أبرزهم:

الممثل المصري حمادة هلال.

المطربة العالمية ريهانا.

العالم الشهير ألبرت آينشتاين.

الممثل الأمريكي درو باريمور.

توقعات برج الحوت اليوم