نجم الكاميرون يفتح النار ويثير الجدل: أكره منتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 01:26 صباحاً - أكد جيرمي نجيتاب، نجم منتخب الكاميرون السابق، أن منتخب مصر يُعد من أصعب المنتخبات التي واجهها خلال مشاركاته في بطولة كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفراعنة كانوا دائمًا عقدة حقيقية لمنتخب بلاده.

ويواجه منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

نيجتاب يكشف عن عقدته من منتخب مصر

وقال نجيتاب في تصريحاته عبر قناة «بي إن سبورتس»:

"واجهنا منتخب مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا 2008، وكانت مباراة لا تُنسى، خسرنا اللقب بهدف محمد أبو تريكة".

وأضاف:

"في تلك النسخة فزنا بجميع مبارياتنا، لكن مصر هزمتنا في دور المجموعات ثم عادت لتفوز علينا في النهائي، وهذا ما جعل الأمر مؤلمًا للغاية".

واختتم نجم الكاميرون السابق: