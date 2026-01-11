هدافي كأس أمم إفريقيا بعد هدف عمر مرموش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 01:26 صباحاً - رفع عمر مرموش رصيده التهديفي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما سجل هدف منتخب مصر الأول أمام كوت ديفوار في المباراة الجارية بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في المغرب.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، ليصل إلى هدفه الثاني في مشواره بالبطولة، ويعزز موقعه ضمن قائمة هدافي كأس الأمم الإفريقية.

كما دخل رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، قائمة هدافي البطولة بعدما أحرز الهدف الثاني للفراعنة أمام كوت ديفوار، ليواصل المنتخب المصري حضوره الهجومي القوي في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية.

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025