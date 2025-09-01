الرياض - كتبت رنا صلاح - يحتل برج الأسد المرتبة الخامسة في دائرة الأبراج الفلكية، ويمتد من 22 يوليو إلى 22 أغسطس، إذا كنت من مواليد هذا البرج، إليك توقعات الأبراج وحظك اليوم.

راقب حالتك الصحية ولا تدع هذا الأمر يمر.. توقعات الأبراج حظك اليوم برج الاسد

حاول أن تحافظ على هدوئك اليوم في مكان العمل، خاصةً مع المهام الإضافية التي قد تظهر بعد ساعات العمل الرسمية، ابتعد عن الغرور، وكن ودودًا مع زملائك، فهذا سيساعدك على تحقيق النجاح في المشاريع الجماعية، فقوتك الداخلية وشجاعتك لا مثيل لهما اليوم، وستلاحظ أن الناس ينجذبون إليك بشكل طبيعي، استغل هذه الطاقة الإيجابية في تحقيق أهدافك.

توقعات برج الأسد على الصعيد العاطفي

يشعر شريك حياتك بالامتنان لاهتمامك المستمر، وستكون هناك لحظات جميلة في علاقتكما، إذا كنت تفكر في اتخاذ خطوة جادة، فاليوم هو الوقت المثالي لطلب موافقة الوالدين، فالهدوء مطلوب في علاقتك، خاصةً مع التوتر الذي قد تشعر به، تذكر أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما تتوقع.

توقعات برج الأسد على الصعيد الصحي

حافظ على تقدمك الصحي بعد شهور من التحسن، ولا تسمح لنفسك بالتراجع. ابتعد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وواصل نظامك الغذائي الصحي، إذا كنت تخطط للسفر إلى أماكن باردة، احزم ملابسك الشتوية جيدًا لتجنب الإصابة بنزلات البرد، يُنصح بتوخي الحذر من الإصابة بفيروس بسيط، وقد يعاني بعض الأطفال من كدمات طفيفة.