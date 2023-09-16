يحدث في مصر .. رجل يعثر على طفل تائه وعند عثوره على اهله كانت المفاجأة التي قصمت ظهره

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عثور رجل على طفل تائه من أهله، في إحدي المدن بمصر.

وظهر أحد الأشخاص في مقطع الفيديو ومعه الطفل، وقال إن أهله رفضوا استلامه بعد التعرف عليه والتأكد منه، بحجة أن لديهم أطفال كثير ولا يحتاجون لهذا الطفل.

وقال الرجل: "وصلت بيكم الإهانة والمذلة والجحد والكره لكدا، حد يرمي لحمه، لما عيل زي دا أبوه وأمه يرموه ويقولوا مش عاوزينه".

وأضاف أنه طلب من أهل الطفل التنازل عنه وكتابة إقرار وسيقوم هو بتبنيه، ولكنهم رفضوا وقالوا له: "عاوز ترميه أرميه، عاوز تربيه ربيه لكن مفيش ورق".

واختتم الرجل حديثه وهو يبكي: "الحمد لله يارب إنك أكرمتني بهذا الطفل"، ثم سأل: "كيف حد يرمي ضناه ولحمه؟، حسبي الله ونعم الوكيل".