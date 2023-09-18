هام : دولة عربية جديدة على موعد مع اسوء كارثة شهدتها البلاد..زلزال قادم قد يمحي البلاد من الخريطة!!

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت تقارير عن حدوث هزة أرضية في محافظتي عمان ومأدبا في الأردن، صباح يوم السبت، ردود فعل متنوعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس".

وتصدر وسم "مرصد الزلازل الأردني" قائمة التريند في الأردن.

وأعرب أحد المستخدمين على منصة "إكس" عن شعوره بحدوث زلزال نفسي بدلاً من زلزال فعلي.

وبعد نفي مرصد الزلازل حدوث الهزة الأرضية، بدأت التساؤلات بالظهور حول طبيعة ما شعر به الأشخاص.

من جانبه، أكد مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، أنه لم يتم تسجيل أي نشاط زلزالي في الساعات الأولى من صباح السبت، وأنه لا يوجد أي سبب للقلق.

وأشار سويدان إلى أن مرصد الزلازل الأردني يقوم بمراقبة الأحداث الزلزالية على مدار الساعة، على غرار مراصد الزلازل العالمية الأخرى.

يجدر بالذكر أن آخر نشاط زلزالي سجله مرصد الزلازل في محافظة مأدبا في نهاية أغسطس، حيث تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر.

وقد وقعت هذه الهزة على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. وتعتبر هذه الهزة من الزلازل الضعيفة التي يمكن أن يشعر بها بعض الأشخاص القريبين من موقع الزلزال.