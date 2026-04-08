أخبار اليمن : الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ40

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ40
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ40 على التوالي، مانعة المصلين من الوصول إلى رحابه، وسط إجراءات أمنية مشددة وحصار خانق يفرضه الاحتلال على البلدة القديمة في القدس ومداخل المسجد.
وخلال فترة الإغلاق، تفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وتغلق بوابات البلدة القديمة في القدس، وسط تصعيد ملحوظ.
وتستغل سلطات الاحتلال هذه الذريعة لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والمقدسية للحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه.
وتحذر جهات رسمية ودينية من خطورة استمرار إغلاق المسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية العبادة، وتصعيدا خطيرا يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه الإجراءات.
