أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي آل السقاف

رئيس المؤتمر يعزي آل السقافبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى شادي عبده محمد السقاف وإخوانه وكافة آل السقاف في مديرية النادرة محافظة إب، في وفاة والدهم الأستاذ عبده محمد السقاف، وكيل وزارة الزراعة والري، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

مشيداً بمناقب الفقيد ودوره الوطني من خلال عمله بالمجال الزراعي، وإسهاماته في تطوير العمل الإداري والمؤسسي، ودوره المشهود في إصلاح ذات البين وخدمة المجتمع، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وآل السقاف كافة بمديرية النادرة محافظة إب في هذا المصاب.

وابتهل رئيس المؤتمر إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".