أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع.
ويُحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، الجوف، مأرب، عدن، الحديدة، حضرموت، المهرة، مرتفعات لحج وأبين.
وحذر المركز المواطنين من مخاطر جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية، داعياً إلى الابتعاد عن الأشجار والأماكن العالية وأعمدة الكهرباء.
كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وانخفاض الرؤية الأفقية على المنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
