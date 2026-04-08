أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 72,315

ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 72,315ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى 72,315 شهيداً و 172,137 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة شهداء متأثرين بإصاباتهم في مجزرة شرق المغازي، بالإضافة إلى 3 إصابات.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 736، وإجمالي الإصابات 2,035، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 759.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.