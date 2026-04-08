أخبار اليمن : عشرات الشهداء والجرحى بغارات صهيونية على لبنان

عشرات الشهداء والجرحى بغارات صهيونية على لبنان
استشهد 16 شخصاً، وجُرح 20 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر غارتين لطيران العدو الإسرائيلي، استهدفتا بلدتي شمسطار ودورس في قضاء بعلبك جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بارتقاء 10 شهداء وإصابة 4 آخرين في المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، فجر اليوم، قرب مدافن بلدة شمسطار في بعلبك، فيما لا تزال فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل عملها في المكان المستهدف.
وذكرت، أن غارة أخرى للعدو الإسرائيلي، استهدفت مبنى سكني في بلدة دورس في بعلبك، أدت لارتقاء 6 شهداء وإصابة 16 آخرين من الجنسية السورية، من بينهم أطفال ونساء.
ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية، حيث كثّف غاراته، ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني، وذلك بالتزامن مع العدوان الذي تشنّه أمريكا والكيان الصهيوني على إيران.
