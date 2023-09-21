أول تصريحات هامة وعاجلة لولي العهد السعودي ”محمد بن سلمان ” بشأن السلام في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - اكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، عن تطلع المملكة لحل سياسي مُستدام في اليمن ,جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز الأمريكي.

واضاف ولي العهد السعودي في المقابلة فيما يخص اليمن و التي نالت اهتمام دولي كبير , ان السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل.

وقال ابن سلمان في المقابلة: لا نريد مشاكل من اليمن (..) حان الوقت لانتهاز الفرصة للسعي لإنهاء الصراع. وأضاف: لدينا الآن أطول فترة من وقف إطلاق النار في اليمن، الفرصة سانحة لوضع حد للنزاع.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن بلاده تأمل: رؤية العراق وإيران والمنطقة في تقدم مستمر. هذا وكان قد أنهى وفد من الحوثيين، يوم اول امس الثلاثاء، محادثات في الرياض استمرت خمسة أيام، وهي أول محادثات مباشرة يجريها الحوثيين في الرياض منذ بدء الحرب في عام 2014، وتركزت بشأن تجديد الهدنة وملفات مثل دفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين وفتح الطرقات؛ وجائت امتداداً لمشاورات بدأت في زيارة لوفد سعودي إلى صنعاء في ابريل/نيسان الماضي.