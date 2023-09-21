مالم يكن في الحسبان ..الملك المغربي يكشف عن مفاجأه نارية من العيار الثقيل تثير الدهشة وتتجاوز كل التوقعات!

الرياض - محمد الاطلسي - في خطابه بمناسبة عيد العرش، أجدد العاهل المغربي الملك محمد السادس الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر.

وأؤكد أن خدمة الشعب المغربي لا تقتصر فقط على القضايا الداخلية، بل تشمل أيضًا إقامة علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار.

وأشير إلى أن العلاقات بين المغرب والجزائر مستقرة ونطمح لتحسينها في المستقبل.

وأؤكد أن المغرب لن يكون مصدرًا لأي شر أو سوء للجزائر، وأننا نولي أهمية بالغة للروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين الشعبين.

وأختم العاهل المغربي بالدعاء لعودة الأمور إلى طبيعتها وفتح الحدود بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين.