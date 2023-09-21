الآمن السعودي في صدمة..مداهمة استراحة شباب بمحافظة عسير .. وبعد اقتحامها المفاجئ وتفتيشها حدثت الصاعقة

الرياض - محمد الاطلسي - قامت السلطات الأمنية في منطقة عسير بالقبض على اثنين من المتهمين الهنود بترويج كمية كبيرة من نبات القات تقدر بـ 126 كيلوغرامًا.

تمت عملية الاعتقال بعد مداهمة استراحة كانت تستخدمها العصابة كمستودع للمخدرات.

ووفقًا لمقطع فيديو نشرته السلطات المحلية، يظهر الفيديو مجموعة من رجال الشرطة وهم يداهمون الاستراحة ويضبطون المخدرات التي كانت مخبأة بعناية داخل المنزل.

بعد عملية التفتيش وضبط الكمية الكبيرة من نبات القات، تم مصادرتها وتحويل المتهمين إلى العدالة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

تأتي هذه العملية الناجحة كجزء من الجهود الرامية إلى مكافحة تجارة المخدرات وترويجها في المملكة العربية السعودية.

يجدر بالذكر أن تجارة وتعاطي القات يعتبران غير قانونيين في المملكة العربية السعودية، حيث تعاقب مثل هذه الجرائم بعقوبات صارمة تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة.