السعودية تكشف عن 4 شروط جديدة للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات..تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - تتبنى المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الرئيسية التي تسهل على المقيمين الأجانب الحصول على إقامة تصل إلى 10 سنوات أو أكثر، مما يوفر لهم فرصة العمل بدون الحاجة إلى كفيل والبقاء دون الخوف من الترحيل.

أربعة متطلبات للحصول على إقامة طويلة الأمد في المملكة

مجلس الشورى السعودي قد أعد لائحة تتضمن أربعة متطلبات أساسية للحصول على الإقامة الطويلة الأمد في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

1- يجب أن يكون الأجنبي قد تجاوز 21 عامًا، وهو شرط أساسي للحصول على الإقامة، ويجب أن يكون لديه جواز سفر صالح.

2- يجب على الأجنبي تقديم تقرير طبي يثبت أنه ليس مصابًا بأي مرض خطير، وسوف يتم إجراء فحص طبي شامل للتحقق من ذلك.

3- يتم منح الأجانب الذين يتمتعون بإقامة قانونية الإقامة الدائمة في المملكة.

4- يجب ألا يكون هناك أي سجل جنائي أو أحكام قضائية ضد الشخص الراغب في الحصول على الإقامة الدائمة.

الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة

وقد حدد مجلس الشورى السعودي الفئات التي يمكنها الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وتم تصنيفها على النحو التالي:

1- الأجانب الذين عقدوا عقود مع الوزارات أو المؤسسات الحكومية.

2- يتم قبول طلبات الطلاب الأجانب الذين يقيمون في المملكة

3- النساء الأجنبيات المتزوجات من رجال سعوديين يحق لهن الحصول على الإقامة الدائمة.

4- الرجال والنساء الذين يقيمون بالقرب من الحرمين الشريفين.

5- السائقون والعاملون في الزراعة في المملكة.

6- الحاصلون على جواز سفر دبلوماسي.

7- الأشخاص العاملون في المؤسسات والهيئات الحكومية بشكل دائم يحق لهم الإقامة الدائمة