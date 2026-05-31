وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة الكورية سول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:30 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وجمهورية كوريا في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال زيارته لسول عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الكوريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.