دراسات تؤكد: آليات مقترحة للاستفادة من قشور القهوة للتنحيف وحرق الدهون

رغم شيوع الحديث عن فوائد قشور القهوة للتنحيف، إلا أن الدراسات البشرية السريرية الحديثة "التي تُجرى على البشر" لا تزال في مراحلها الأولى، ونتائجها غير حاسمة. أما الدراسات الواعدة التي تُجرى على الفئران؛ فقد لاحظ الباحثون تحسنًا في مقاومة الأنسولين، وانخفاضًا في كتلة الدهون، وتحسنًا في صورة الدهون بالدم (زيادة الكوليسترول النافع. كما سجلت بعض التجارب انخفاضًا في الوزن ومحيط الخصر وتحسنًا في حساسية الأنسولين.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت دراسات حديثة مختبرية، على تحليل المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في قشور القهوة، مثل حمض الكلوروجينيك (Chlorogenic acid) والكافيين ومضادات الأكسدة. وكشفت أنها قد تساهم في تقليل تراكم الدهون في الخلايا الدهنية بنسب تتراوح بين 4.1 % و49.1 %، زيادة امتصاص الخلايا للغلوكوز، ما قد يُحسن من حساسية الأنسولين، يُساعد في استقرار مستويات السكر في الدم؛ ويُقلل من الالتهابات المرتبطة بالسمنة، من خلال تعطيل إفراز بعض المركبات الالتهابية في الخلايا.

أما دراسات السلامة والتأثيرات الأخرى، فقد أظهرت تجربة سريرية عشوائية أجريت عام 2023 أن تناول 28 جرامًا يوميًا من مركز عصير لب ثمرة القهوة (Coffee Cherry Pulp Juice Concentrate) لمدة 12 أسبوعًا كان آمنًا على الأفراد الأصحاء، وأظهر تحسنًا في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وكذلك الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

بناءً على توصيات استشاية التغذية العلاجية الدكتورة مريم جمال لوقا من القاهرة.

قشور القهوة تُدعم عملية التمثيل الغذائي لحرق الدهون

قشور القهوة عامل مساعد لحرق الدهون ضمن نظام غذائي صحي

ووفقًا للدكتورة مريم، رغم عدم وجود دليل قاطع على فوائد قشور القهوة للتنحيف، إلا أنه يُعتقد أنها قد تدعم إنقاص الوزن بعدة طرق، وهي نفس الآليات المرتبطة بالقهوة العادية ولكن بتركيز أقل، من خلال التالي:

تحوي القشور كمية جيدة من الألياف الغذائية، التي قد تزيد من الإحساس بالامتلاء لفترة أطول، ما يساهم في تقليل كمية الطعام المتناولة لاحقًا وتعزيز الشعور بالشبع.

نظرًا لاحتوائها على مادة الكافيين، ولو بنسبة أقل بكثير من القهوة العادية، فقد تُساهم في تحفيز عملية الأيض (التمثيل الغذائي) بشكل مؤقت وزيادة طفيفة في حرق السعرات الحرارية.

قشور القهوة تندرج فوائدها نحو هذه المسارات

وتابعت دكتورة مريم، تُساهم قشور القهوة في إنقاص الوزن بعدة طرق، أبرزها:

تسريع عملية حرق الدهون

يُساهم شرب قشور القهوة بشكل يومي وبكميات محددة في زيادة معدلات الأيض بالجسم، ما يعمل ذلك على حرق الدهون، لأنها تحوي كل من حمض الكلوروجينيك، ومضادات الأكسدة اللذان يعملان على تسريع عملية حرق الدهون وإبطاء عملية إنتاج الغلوكوز بالجسم.

تعزيز التمثيل الغذائي

يعمل محتوى الكافيين على تنشيط عملية التمثيل الغذائي بالجسم، عن طريق زيادة مستويات الطاقة؛ ما يساعد ذلك على حرق السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ الكافيين على مستويات الكولسترول بالدم لدعم عملية إنقاص الوزن بصفة عامة.

كبح الشهية وامتلاء المعدة

تُعتبر القشور مصدر غني بالكافيين الذي يتحكم بالشعور بالجوع، والحد من الإفراط في تناول الطعام من خلال تقليل من عدد السعرات الحرارية المتناولة. كما يظهر دوره في الحد من إفراز هرمون الغريلينGhrelin Hormone ، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالجوع والرغبة بتناول الطعام.

تقليل محتوى الماء بالجسم

يُساعد على التخلص من السوائل الزائدة بالجسم، والوقاية من خطر الإصابة باحتباس السوائل.لأن القهوة تعد من مدرات البول الطبيعية التي تُعزز من الشعور بالحاجة للتبول، وبالتالي خروج السوائل الزائدة مع البول والإنقاص من الوزن.

قشور القهوة مفيدة للتنحيف وحرق الدهون ضمن نظام غذائي صحي وتحت إشراف طبيب التغذية وليس غير ذلك

أكدت دكتورة مريم، أن قشور القهوة تقدم العديد من الفوائد للجسم بصفة عامة، أبرزها:

تعمل بمثابة مهدئ للجهاز العصبي، وهو مفيد كثيرًا للأشخاص دائمي التوتر.

تعمل على إزالة جميع الفضلات الموجودة في الأمعاء، وبالتالي تسهيل عملية الهضم والتخلص من مشكلة الغازات المزعجة، كما أنها تُساعد على علاج مغص البطن.

تحوي مواد تساهم في تحفيز وزيادة العصارات الهاضمة، وبالتالي ضمان حرق جميع الدهون الموجودة في الجسم.

تقوم على تنظيف الرحم من أي بقايا للدم الفاسد. لذا، ننصح بتناول قشر القهوة خلال فترة الحيض أو خلال فترة ما بعد الولادة.

تنقي الدم من السموم الضارة الموجودة به، كما أنها تُخلص الدم من الجراثيم والبكتيريا الموجودة به.

تعمل بمثابة مسكن للآلام العامة التي تُصيب الجسم وأهمها ألم الرأس الشديد والصداع الحاد.

تدر البول بشكل طبيعي، وبالتالي فإنها تُساعد على علاج مشكلة انتفاخ الأطراف التي يسببها احتباس الماء.

تحمي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فهي تعمل على تقوية عضلات القلب، تمنع انسداد الشرايين من خلال منع تراكم الدهون بها، وتُنشط الدورة الدموية في الجسم، ما يزيد من سرعة الدم الجاري في الأوعية الدموية.

قشور القهوة تُستهلك بطرق صحية

أشارت دكتورة مريم، إلى أن هناك طرق متنوعة يُمكن من خلالها استغلال قشر القهوة في تنحيف الجسم وتحديدًا البطن، وذلك على النحو التالي:

مشروب قشور القهوة مع اليانسون والشاي الأخضر

جهزي 2 ملعقة كبيرة من قشر القهوة المطحونة، و1 ملعقة كبيرة من اليانسون، 1 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ضعّي المكونات كلها في إبريق، واسكّبي فوقها كمية من الماء المغلي.

اتركي الخليط مع الماء لمدة 15 دقيقة.

تناولي المشروب قبل النوم.

مشروب قشور القهوة مع الأعشاب

جهزي 2 ملعقة كبيرة من قشر القهوة، و2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، و2 ملعقة كبيرة من الميرامية.

اجمعي الأعشاب وقشر القهوة سويًا، ثم ضعيهم في قدر على النار مع مقدار 1 لترمن الماء.

اتركي الأعشاب وقشر القهوة حتى تغلي لحوالي 5 دقائق.

اطفئي النار واتركي الخليط لمدة دقيقة.

صفّي واسكّي المشروبب في إبريق القهوة العربية الحافظ للحرارة حتى تبقى درجة الحرارة ساخنة.

اشربي فنجان من الخليط من فترة إلى أخرى وبالأخص بعد الانتهاء من تناول وجبات الطعام، وستتم ملاحظة النتيجة بعد فترة قليلة في تخفيف بروز اليطن على وجه الخصوص.

مشروب قشور القهوة مع الزنجبيل والهيل

حضّري 1 ملعقة كبيرة من قشر القهوة، و1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبروش، و1 ملعقة كبيرة من الهيل البودرة.

ضعّي المكونات كلها في إبريق القهوة العربية الحافظ للحرارة، واسكّبي فوقها كمية من الماء حتى يمتلئ الإبريق كاملًا

اتركي الخليط مع الماء حتى يرتاح لحوالي 30 دقيقة.

تناولي المشروب متى أردتِ وبالأخص بعد الأكل.

وأخيرًا، لا توجد أدلة كافية تسمح باعتبار قشور القهوة وسيلة فعالة أو موصى بها طبيًا لإنقاص الوزن. ومع ذلك، يُنصح بالتركيز على الطرق المثبتة علميًا لخسارة الوزن " "اتباع نظام غذائي متوازن، ممارسة النشاط البدني بانتظام، واستشارة أخصائي التغذية لوضع خطة مناسبة لإضافة فوائد قشور القهوة بما يتناسب مع طبيعة جسمكِ وحالتكِ الصحية، وليس غير ذلك.