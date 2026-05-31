صحيفة : ترامب يُرسل شروطًا أكثر صرامة لإيران.. ما القصة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:30 مساءً - أفاد ثلاثة مسئولين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد شروطا إطار محتمل لإنهاء الحرب في إيران، وأعاد هذه التعديلات المقترحة إلى إيران للنظر فيها.

ولم تتضح على الفور طبيعة التعديلات التي أُدخلت على نص الاتفاق.

وأوضح مسئولان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ترامب كان قلقًا بشأن بعض بنود الاتفاق المحتمل التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين. وقد انتقد بشدة الرئيس باراك أوباما لفعل الشيء نفسه في الاتفاق الذي وقع قبل أكثر من عقد من الزمن للحد من البرنامج النووي الإيراني.

ترامب أحبط من طول مدة الرد

وأضاف مسئول أن ترامب شعر بالإحباط أيضًا من طول المدة التي استغرقتها إيران للرد على المقترحات الأمريكية. وقد تم التوصل إلى هذه المقترحات بمشاركة وسطاء، من بينهم باكستان.



وأضاف المسئول أن تعديلات ترامب - وهي مقترح جديد وأكثر صرامة - تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران لقبول الإطار الذي أُرسل بالفعل إلى المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، للموافقة عليه.

وقد كان التواصل مع المرشد الأعلى صعباً، لذا فإن أي تغييرات على الوثيقة، المعروفة بمذكرة التفاهم، قد تؤدي إلى مزيد من التأخير.

واجتمع ترامب يوم الجمعة، لمدة ساعتين في غرفة العمليات مع كبار مساعديه لمناقشة إنهاء حرب إيران ، لكنه غادر الاجتماع دون إعلان.

إطار ينهى الحملة العسكرية

ومن شأن هذا الإطار أن ينهي فعلياً الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مقابل رفع إيران حصارها عن مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحن النفط والغاز. وكان المضيق مفتوحاً للتجارة قبل حملة القصف على إيران، التي بدأت في 28 فبراير.

وسيتم تأجيل بعض القضايا الشائكة، مثل مستقبل البرنامج النووي الإيراني، إلى جولات لاحقة من المحادثات.