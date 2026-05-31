الجيش الإسرائيلى يعلن السيطرة على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:30 مساءً - لماذا تركز إسرائيل على السيطرة على قلعة الشقيف؟

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن جهود الجيش تتركز على إحكام السيطرة على قلعة الشقيف ومحيط نهر السلوقي، وأضافت أن "السيطرة على هذه المواقع تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قائد كتيبة وجنديا بالجيش الإسرائيلي أصيبا بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان.

وأضاف الإعلام العبري أن قتيلا و5 إصابات بينها حرجة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حدثين منفصلين.وذكر أن إخلاء مروحيا تم من جنوب لبنان باتجاه مستشفى رمبام في حيفا. وأكدت في السياق أن المجال الجوي الإسرائيلي في الشمال مخترق بالكامل أمام مسيرات حزب الله.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن مساء السبت أنه نفذ كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة دبين.