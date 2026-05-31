حدث فجر اليوم .. حملة اعتقالات ومداهمات يشنها الاحتلال الإسرائيلى على مدن فلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:30 مساءً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم الأحد، عددا من الفلسطينيين من بلدتي علار و صيدا شمال طولكرم ومن بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ماذا حدث خلال اقتحام بلدة علار؟

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة علار وقامت بتفتيشها، وتخريب محتوياتها، واعتقلت خمسة فلسطينيين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أسير محرر بعد مداهمة منزله في بلدة صيدا. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم، دون أن يبلغ عن دهم منازل، أو اعتقالات، كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة اماتين شرق قلقيلية، وأوقفت المركبات، ودقّقت في هويات ركابها، ما أعاق حركة التنقل من والى البلدة.

وفى نابلس، أصيبت فتاة فلسطينية، صباح اليوم الأحد، بجروح مختلفة، بعد أن دعسها مستوطن على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت "وفا"، بأن مستوطن أقدم على دعس الفتاة أثناء توجهها إلى مدرستها صباح اليوم. وأضافت أنه جرى نقل الطالبة إلى أحد مستشفيات رام الله، لتلقي العلاج.