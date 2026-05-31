اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد الكونغو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:29 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب بارك دي سبورتس بمدينة أفينيون الفرنسية، الذي يحتضن مواجهة منتظرة تجمع بين منتخب تونس ونظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة موريس ريفيلو الدولية "تولون 2026".

ويدخل المنتخبان اللقاء بطموح تحقيق انطلاقة مثالية في البطولة، خاصة في ظل قوة المنافسة داخل المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبات السعودية والصين وكولومبيا.

موعد مباراة تونس والكونغو الديمقراطية

تنطلق مباراة تونس والكونغو الديمقراطية مساء الأحد 31 مايو 2026، على أرضية ملعب بارك دي سبورتس في مدينة أفينيون.

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والكونغو الديمقراطية

تُبث منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية عبر المنصات الرسمية الناقلة للبطولة، حيث يمكن للجماهير متابعة أحداث مباراة تونس والكونغو الديمقراطية مباشرة عبر البث المخصص للبطولة.

صراع مبكر على صدارة مجموعة تونس

تمثل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين في بداية مشوارهما بالبطولة، إذ يسعى كل طرف لحصد النقاط الثلاث وتوجيه رسالة قوية لبقية المنافسين في المجموعة، قبل استكمال باقي مباريات الدور الأول التي ستحدد هوية المتأهلين إلى الأدوار المقبلة.