رئيس مجلس الأمة الكويتي يثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة عن السعودية !

الرياض - محمد الاطلسي - أثار تصريح لرئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، حول المملكة العربية السعودية، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل ‏الاجتماعي.

وخلال مشاركته في احتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، في السفارة السعودية لدى الكويت، قال السعدون إن "السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم وليس المنطقة فقط".

وأكد أن "الاحتفال يعيد لنا الأمل في أن نرى الأمة العربية وقد أخذت مكانها الطبيعي الذي يجب أن تأخذه بقيادة السعودية".وقد تم تداول التصريح على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم في منشور عبر منصة X: "رسالة من شقيق… أرجو أو يفهمها شقيق آخر ويتعلم".