اتفرج الشكل الجديد للعلم اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء الانقلابية وتفاصيل موعد اعتماده رسمياً

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا انها لعلم اليمن بشكله الجديد في مناطق سيطرة الحوثيين

وقبل ايام نقل غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السابق في عن مصادر وصفها بالخاصة ان الحوثيين يدرسون استبدال اللون الاسود في العلم الجمهوري إلى اللون الاخضر .

واشارت المصادر الى ان جماعة الحوثي الانقلابيه سوف تعلن ذلك ضمن التغيرات التي تحدث عنها زعيمهم والهدف منها اخفاء معالم ثورة 26سبتمبر المجيدة.

الشكل الجديد لعلم اليمن

الجدير بالذكر، ان اللون الأسود في علم الجمهورية اليمنية، يرمز إلى عهد الإمامة الظلامية التي حطمه الشعب اليمني في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالد، فيما يرمز اللون الاحمر إلى الحرية والتضحيات العظيمة في سبيل تحرير الوطن من أتباع وأحفاد الغازي الرسي وبقايا الجيش الفارسي اللعين، فيما يرمز اللون الأبيض إلى الإنسانية والمستقبل المشرق.