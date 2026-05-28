تشكيل منتخب مصر أمام روسيا.. مرموش وتريزيجيه يقودان الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 09:30 مساءً - أعلن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى تشكيلة الفراعنة التى ستخوض مباراة روسيا الودية المقرر إقامتها بعد قليل باستاد القاهرة ضمن مرحلة الاستعدادات النهائية لكأس العالم 2026 .
وجاء التشكيل على النحو التالى :-
- حراسة المرمى : مصطفي شوبير
خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم حافظ
- خط الوسط : مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور - محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو
- خط الهجوم عمر مرموش
احتياطى المنتخب المصرى أمام روسيا
محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد دونجا - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم
