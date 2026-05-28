قفزة قوية في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يرتفع 80 جنيهًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 09:30 مساءً - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا فى مصر بحوالى 80 جنيها ،مدعومة بالصعود القوي في سعر الأوقية عالميًا، حيث ارتفعت الأونصة في التعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 1.30% لتسجل حوالي 4540 دولارًا، ما انعكس على حركة الأسعار داخل السوق المصري.

 

أسعار الذهب اليوم كالتالي:

 

سعر الذهب عيار 24:

7760 جنيهًا للشراء 

 

7726  جنيهًا بللبيع

 

 

 سعر الذهب عيار 22:

7113 جنيها  للشراء

 

7082 جنيهًا للبيع 

 

 

سعر الذهب عيار 21:

6790 جنيهًا للشراء

 

6760 جنيهًا للبيع

 

 

سعر الذهب عيار 18:

5820 جنيهًا للشراء

 

5794 جنيهًا للبيع

 

سعر الجنيه الذهب:

 

54320 جنيهًا للشراء

 

54080  جنيه للبيع 

 

ويأتي ارتفاع الذهب محليًا بالتزامن مع زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميًا، وسط تحركات الأسواق وترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية وأسعار الفائدة الأمريكية.

