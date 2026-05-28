الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 10:07 مساءً - _ ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوى له في أسبوع، بعدما أدى تبادل جديد للضربات الجوية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، في حين اقترب الين الياباني مجددا من المستويات التي دفعت بنك اليابان للتدخل في السوق الشهر الماضي.

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه هاجم قاعدة جوية أمريكية، عقب غارات أمريكية استهدفت عملية لطائرات مسيرة إيرانية قرب مضيق هرمز، بحسب ما وصفه مسؤول أمريكي.

وجاء التصعيد بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا تحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأدى تجدد التوترات الجيوسياسية إلى تعزيز الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا، بينما تعرض الين الياباني لضغوط جديدة مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

