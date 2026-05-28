انطلاق مباراة مصر وروسيا باستاد القاهرة الدولي

انطلاق مباراة مصر وروسيا باستاد القاهرة الدولي

ظهور خاص لمحمد صلاح في استاد القاهرة قبل مواجهة روسيا..

ظهور خاص لمحمد صلاح في استاد القاهرة قبل مواجهة روسيا..

تعادل منتخب مصر للناشئين مع تنزانيا سلبياً واللجوء إلى ركلات الترجيح

تعادل منتخب مصر للناشئين مع تنزانيا سلبياً واللجوء إلى ركلات الترجيح

حمزة عبد الكريم يشارك في إحماء المنتخب خلال ودية روسيا

حمزة عبد الكريم يشارك في إحماء المنتخب خلال ودية روسيا

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

النفط يقفز 3.7% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

النفط يقفز 3.7% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

قفزة قوية في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يرتفع 80 جنيهًا

قفزة قوية في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يرتفع 80 جنيهًا

تشكيل منتخب مصر أمام روسيا.. مرموش وتريزيجيه يقودان الهجوم

تشكيل منتخب مصر أمام روسيا.. مرموش وتريزيجيه يقودان الهجوم

الداخلية تضبط فرد شرطة تعدى على شقيقته لخلافات حول الميراث في قنا

الداخلية تضبط فرد شرطة تعدى على شقيقته لخلافات حول الميراث في قنا

بالتزامن مع اليوم العالمي لصحة المرأة.. «الصحة» تكشف تقديم أكثر من 125 مليون خدمة طبية للسيدات عبر مبادرات «100 مليون صحة»

بالتزامن مع اليوم العالمي لصحة المرأة.. «الصحة» تكشف تقديم أكثر من 125 مليون خدمة طبية للسيدات عبر مبادرات «100 مليون صحة»

الرئيسية مال وأعمال

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 10:07 مساءً - _ ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوى له في أسبوع، بعدما أدى تبادل جديد للضربات الجوية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، في حين اقترب الين الياباني مجددا من المستويات التي دفعت بنك اليابان للتدخل في السوق الشهر الماضي.

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه هاجم قاعدة جوية أمريكية، عقب غارات أمريكية استهدفت عملية لطائرات مسيرة إيرانية قرب مضيق هرمز، بحسب ما وصفه مسؤول أمريكي.

وجاء التصعيد بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا تحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأدى تجدد التوترات الجيوسياسية إلى تعزيز الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا، بينما تعرض الين الياباني لضغوط جديدة مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

إخترنا لك

تركيا تخفض واردات خام الأورال الروسي لأدنى مستوى منذ عام ونصف

أخبار ذات صلة

0 تعليق