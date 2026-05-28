النفط يقفز 3.7% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 10:07 مساءً - سي إن بي سي_ قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتجدد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، بعد غارات أمريكية جديدة داخل إيران وتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.7% إلى 97.74 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.7% إلى 92 دولارا للبرميل.

وجاءت المكاسب بعد جلسة شهدت تراجع الخامين بأكثر من 5% إلى أدنى مستوياتهما في شهر، على خلفية آمال بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز.

وأعلن الجيش الكويتي، في بيان اليوم، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لصواريخ وطائرات مسيرة معادية.

كما نقلت وكالة «» عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا اعتبرته واشنطن تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وقال محلل السلع لدى «إيه.إن.زد» دانيال هاينز، إن إمدادات النفط لا تزال محدودة، وإن نقاط الخلاف الرئيسية لم تُحل بعد.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتواصل انخفاضها للأسبوع السادس على التوالي.

ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، بعد تأجيلها يوما واحدا بسبب عطلة الاثنين الماضية.

