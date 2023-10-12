اتفرج شرطي يصفع سائق تاكسي بسبب توصيله لامرأة بدون محرم وماحدث بعدها كان مفاجئ !

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول، قيام عنصر شرطة، بإيقاف سائق تاكسي وإجباره على الخروج من سيارته وصفعه على وجهه، بسبب توصيله لامرأة في سيارة الأجرة الخاصة به دون محرم.

وبين الفيديو الذي اطلع عليه "اخبار العرب" أن الشرطي أحد عناصر حركة طالبان، وقالت وسائل إعلام أفغانية إن الحادثة وقعت في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان ..

وقام عنصر طالبان، بالهجوم على السائق وصفعه على وجهه، رغم وجود طفل برفقة المرأة، فما كان من السائق إلا أن ابتعد واستقل سيارته، فيما غادرت المرأة وطفلها المكان .

وتفرض حركة طالبان إجراءات مشددة على المرأة منها منع العمل في المؤسسات الأجنبية والمحلية وإغلاق الجامعات والمدارس في وجوه النساء.