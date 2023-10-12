سيدة سعودية تخرج عن صمتها وتكشف بكل صراحه ما يحدث بالاجبار مع الوافدين بعد استقدامهم للمملكة !

الرياض - محمد الاطلسي - قامت سيدة سعودية بانتقاد الكفلاء الذين يمارسون تصرفات غير انسانية تجاو العمالة الاجنبية الوافدة من خارج السعودية،حيث قالت ان بعض الكفلاء يستقدمون العمالة الى داخل البلد ومن ولا يفرون لهم العمل وايضا يلزمهم باستخراج الاقامة ودفع جميع الرسوم وهذا ما يجعلهم يعانون بشدة بعد قدومهم السعودية.

وقد جاء كلام هذه السيدة السعودية في مقطع فيديو حيث قالت أن استخراج الإقامة وتجديدها يفترض ان يدفعها الكفيل وليس العامل،لان الكفيل هو المسوال الاول بعد ما استقدمة لارضي المملكة حيث يجب ان يتحمل تكاليف الإقامة والتأمين وتوفير العمل، واذا اغلقت المؤسسة أو المحل يقوم بنقل العامل على كفالة شخص آخر أو يقوم بإعادته إلى أهله. وقالت السيدة ان الكفلاء الذين يطلبون من العامل دفع مبلغ مالي نهاية كل شهر مقابل السماح له بالعمل في مكان آخر غير انساني ولا هذا الفعل محرم شرعا لما فيه ظلم .

وقد اعلنت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية في وقت سابق عن توقيع عقوبات صارمة على أصحاب العمل بالسعودية وذلك عند سماح للكفيل او العامل أو الموظف بالعمل خارج نطاق عمل الكفيل أو لحساب العامل الشخصي وهذه العقوبات متمثله في الاتي حبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر. غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

منع صاحب العمل من استقدام عمالة أجنبية لمدة 5 سنوات.

الموارد البشرية تفرض رسوم إضافية على صاحب العمل (الكفيل) اعلنت وزارة الموارد البشرية في بيان لها عن أنه يتوجب على صاحب العمل أو الكفيل دفع رسو تغيير منهة العامل الأجنبي، ويضاف ذلك الحق لجملة حقوق العامل الأجنبي بالمملكة والموضحة عبر قانون العمل لا يحق للعامل أو صاحب العمل تغيير المهنة المدونة في رخصة العمل إلا من خلال اتباع الإجراءات القانونية.

يتحمل صاحب العمل تكاليف رسوم استقدام العمالة.

ثم يتحمل أيضاً رسوم الإقامة. كما يتحمل صاحب العمل تكاليف استخراج رخصة عمل العامل.

يتحمل صاحب العمل تذكرة سفر العامل لبلده ذهاباً وإياباً.

حق العامل في تقديم استقالته بأي وقت، وإذا رجع في قراره هذا من حق صاحب العمل.

ماهي شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

عدم قيام صاحب العمل بدفع مستحقات العامل لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. عدم قيام صاحب العمل بإصدار تصريح عمل للعامل.

صاحب العمل لم يقوم بتجديد إقامة العمل بعد انتهاء مدة ثلاثون يوماً.

يقدم المدعي عليه تقرير غياب للموظف وهذا التقرير غير صحيح. العمل على إلحاق الضرر بالعامل من قبل صاحب العمل. تكليف صاحب العمل العامل بأعمال شديدة الخطورة تهدد سلامته الشخصية.