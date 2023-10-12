المملكه تشتعل بعد مافعله محمد بن سلمان مع صاحب مطعم القى عليه هذه الكلمات!

الرياض - محمد الاطلسي - حي هالشوف يا بوسلمان يشهد الله كم نحبك ونسعد فيك"، بهذه الكلمات الترحيبية استقبل صاحب مطعم في مدينة العلا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشعلت صور وفيديوهات لولي العهد السعودي في مطعم بالعلا مواقع التواصل وظهر موظفو المطعم وهم يلتقطون صوراً تذكارية مع ولي العهد كما سأله أحدهم عن رأيه في الطعام ليرد بقوله: "ممتاز".

اهم الاخبار وتداول رواد السوشيال ميدبا خبر منح ولي العهد السعودي صاحب مطعم سيارة Bmw2023 هديه منه بعد ان رفض الاخير استلام قيمة فاتورة العشاء التئ تناولها ولي العهد السعودي برفقة ولي عهذ الاردن ونجل سلطان عماذ.